Роскачество рассказало, в чем разница между вином в пакете и бутылке

Роскачество рассказало, в чем разница между вином в пакете и бутылке
В основном вино в пакетах стоит в магазинах на нижних полках. Фото: pixabay

Специалисты Роскачества рассказали, в чем недостатки вина в пакетах. По их словам, вино в такой упаковке может продаваться значительно ниже средней цены напитка.

Эксперты отметили, что в мягкой упаковке зачастую продается псевдо-вино. Чаще всего это напиток, изготовленный из переработки винограда.

Кроме того в мягких пакетах в российских магазинах часто продается винный напиток, в состав которого может входить до 50% воды, а также ароматизаторы, красители и этиловый спирт.

По словам замглавы Роскачества Ильи Лоевского, при выборе напитка, следует обращаться за помощью к » Винному гиду России».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Роскачество распробовало 94 вида российского шампанского. Специалисты составили рейтинг игристых вин.

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