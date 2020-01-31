Роскачество рассказало, в чем разница между вином в пакете и бутылке

Специалисты Роскачества рассказали, в чем недостатки вина в пакетах. По их словам, вино в такой упаковке может продаваться значительно ниже средней цены напитка.
Эксперты отметили, что в мягкой упаковке зачастую продается псевдо-вино. Чаще всего это напиток, изготовленный из переработки винограда.
Кроме того в мягких пакетах в российских магазинах часто продается винный напиток, в состав которого может входить до 50% воды, а также ароматизаторы, красители и этиловый спирт.
По словам замглавы Роскачества Ильи Лоевского, при выборе напитка, следует обращаться за помощью к » Винному гиду России».
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Роскачество распробовало 94 вида российского шампанского. Специалисты составили рейтинг игристых вин.