Роскачество распробовало 94 вида российского шампанского

Рейтинг игристых вин по цене до тысячи рублей за бутылку составило Роскачество, специалисты которого оценили образцы 129 марок игристого вина произведенного в России. Дегустацию проводили в рамках проекта «Винный гид России», который сделан Роскачеством в союзе с Минсельхозом РФ и Минпромторгом.

Все образцы вин покупались в розничных магазинах, чаще всего в в крупных торговых сетях. Вероятно, так эксперты старались соблюсти максимальную объективность и избежать случаев, когда вина для дегустации специально подбирались виноделами.

Шампанское дегустировали эксперты Роскачества, сомелье крупных ресторанов, представители отрасли и т д. Во главе всего процесса дегустации образцов российского шампанского стоял президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян. Кстати именно он является автором известного и достаточно авторитетного «Винного гида». По данным Роскачества эксперты оценили 94 образца российского шампанского (игристых вин), проверив их на цвет, вкус и аромат (так называемая органолептика).

В результате проб 72% игристых вин получили высокие оценки. В России уже сформирована культура производства высококачественных вин, большая часть виноделен расположена в Краснодарском крае, Крыму. Ростовской области.

Первое место заняло полусухое розовое «Мысхако» (83,7 баллов из 100) из Краснодарского края, на втором месте белый брют «Дербентской винодельческой компании», на третьем месте крымское полусладкое «Золотая балка», сообщили редакции Gazeta.spb.ru в Роскачестве.

В ведомстве считают, что низкое качество российских вин, это не более чем потребительский стереотип. На самом деле отечественное виноделие способно производить качественное и натуральное вино и шампанское в цене даже до 500 рублей за бутылку.