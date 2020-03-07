В Ленобласти полиции пришлось использовать оружие, чтобы остановить вора-рецидивиста

На предупредительные выстрелы мужчина решил нормально не реагировать.

В полицию 7 марта поступило сообщение о готовящейся краже из магазина, который находится в поселке Толмачево в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Чтобы оперативно задержать преступников прямо на месте преступления, сотрудники полиции организовали засаду. В результате, в магазине были обнаружены двое мужчин, которые пытались открыть дверь в подсобку с помощью монтировки. Полицейские предприняли попытку к задержанию, но получили отпор. Мужчины напали на сотрудников правопорядка, а после попытались сбежать. Чтобы их остановить, полицейский сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, но один из злоумышленников снова попытался напасть на него с монтировкой. Тогда табельное оружие пришлось использовать напрямую против нападающего. Пуля попала в ногу.

В результате инцидента, пострадавший был направлен в больницу, где ему была оказана помощь. Его сообщник был отправлен в полицейский участок.

После проверки решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Ленобласти ищет злоумышленников избивших мужчину.