Стало известно как протекает болезнь у заразившейся коронавирусом петербурженки

Коронавирус теперь распространяется и по России. Фото: cdc.gov

Коронавирус теперь распространяется и по России. Фото: cdc.gov

Стало известно как протекает болезнь у заразившейся коронавирусом петербурженки

Девушка вернулась из Италии в Петербург 1 марта, а 4 марта почувствовала недомогание характерное для ОРВИ и обратилась за помощью медиков. Ее направили к больницу имени Боткина, где анализы подтвердили наличие коронавируса. Сейчас девушка находится в изолированном боксе, болезнь проходит легко, состояние удовлетворительное. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению Петербурга.

Всех знакомых, с которыми девушка общалась в течение всех дней после возвращения, поместят под наблюдение врачей.

Помимо петербурженки, среди новых заразившихся в России есть трое жителей Липецка. Все они вернулись вместе с вирусом из Италии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России выявили 6 новых случаев коронавируса.