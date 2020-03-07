Стало известно как протекает болезнь у заразившейся коронавирусом петербурженки

Стало известно как протекает болезнь у заразившейся коронавирусом петербурженки
Коронавирус теперь распространяется и по России. Фото: cdc.gov

Стало известно как протекает болезнь у заразившейся коронавирусом петербурженки

Девушка вернулась из Италии в Петербург 1 марта, а 4 марта почувствовала недомогание характерное для ОРВИ и обратилась за помощью медиков. Ее направили к больницу имени Боткина, где анализы подтвердили наличие коронавируса. Сейчас девушка находится в изолированном боксе, болезнь проходит легко, состояние удовлетворительное. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению Петербурга.

Всех знакомых, с которыми девушка общалась в течение всех дней после возвращения, поместят под наблюдение врачей.

Помимо петербурженки, среди новых заразившихся в России есть трое жителей Липецка. Все они вернулись вместе с вирусом из Италии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России выявили 6 новых случаев коронавируса.

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