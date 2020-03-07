В Петербурге прошел первый в России «Оскар грызунов»

Премия произошла в рамках выставки «Зоошоу» сегодня, 7 марта. Среди номинантов премии были морские свинки и крысы. Статуэтку вручали за лучший костюм и лучшее звериное обаяние. Об этом сообщает группа «Зоошоу. Выставка животных» в социальной сети «Вконтакте».

Питомцы удивили разнообразием вечерних нарядов. Победительницей стала морская свинка под названием «Леди Хрюка», которая предстала перед зрителями в образе певицы Леди Гаги. Помимо золотой статуэтки Оскара, свинка получила возможность стать лицом обложки журнала про грызунов «Маленький друг».

Приз зрительский симпатий получила крыса в смокинге. Костюм получился дизайнерским. Владелец грызуна рассказал, что он является художником-модельером. Костюм для маленького питомца сделали из свадебного платья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выставка кукол Ирины Медянцевой продолжит работу, несмотря на кражу экспонатов.