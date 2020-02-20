Выставка кукол Ирины Медянцевой продолжит работу, несмотря на кражу экспонатов

В детской библиотеке имени Внукова на проспекте Просвещения неизвестные разбили витрину и выкрали несколько кукол, автором которых являлась талантливая художница Ирина Медянцева, погибшая в теракте 2017 года.

Вандалы совершили преступление в ночь на 19 февраля. Заведующая библиотекой, Галина Голубева, отмечает, что хулиганы, возможно, не знали, «на что подняли руку», и надеется, что у злоумышленников достанет благоразумия вернуть ценные экспонаты.

Как сообщает ЛенТВ24, правоохранительные органы уже приняли заявление о краже. И все же, несмотря на пропажу нескольких кукол, выставка, на которой представлены хрупкие и трогательные работы Ирины Медянцевой, продолжит свою работу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что о случившемся в соцсетях рассказала дочь погибшей художницы. Девушка призывает мониторить объявления в Интернете: возможно, злоумышленники захотят перепродать кукол.