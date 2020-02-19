В Петербурге с витрины библиотеки украли кукол, созданных художницей, которая погибла в теракте в метро

В Петербурге с витрины библиотеки украли кукол, созданных художницей, которая погибла в теракте в метро
Полиция расследует случившееся и изучает записи близлежщих камер видеонаблюдения. Фото: vk.com/id138101991

В детской библиотеке имени Внукова на проспекте Просвещения неизвестные разбили витрины и похитили кукол художницы Ирины Медянцевой, погибшей в теракте в петербургском метро в 2017 году.

О трагическом происшествии рассказала дочь художницы, Алёна, на своей странице «Вконтакте». Злоумышленники пробрались в библиотеку в ночь на 19 февраля. В результате пропали куклы Шарманщика, велосипедиста и несколько игрушек, выставлявшиеся в витрине.

Зачем преступникам понадобились творения погибшей, неизвестно. Алёна Медянцева предполагает, что вандалы, возможно, не догадывались о ценности кукол и просто «позабавились». Есть и другой вариант — воры могли украсть игрушки для дальнейшей перепродажи. Девушка попросила сообщить ей, если кто-то столкнется с людьми, пытающихся продать этих кукол.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мошенники украли у пожилой женщины 100 тысяч рублей, притворившись электриками.

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