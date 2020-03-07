Стас Михайлов поразил поклонников резкой сменой внешности

Стас Михайлов поразил поклонников резкой сменой внешности
Большинство фанатов Михайлова поддерживают смену стиля. Фото: Instagram @stas_mihailoff

Звезда российской эстрады Стас Михайлов поразил своих фанатов кардинальной сменой имиджа. Неузнаваемое фото певца появилось в его Instgaram.

Артист, похоже, без сожаления расстается с образом гладковыбритого мужчины в строгих костюмах. Не так давно Михайлов отпустил бороду и отрастил шевелюру, а теперь в его Instagram стали появляться фотографии в непривычном амплуа: классический стиль сменили ультрасовременные «луки».

На снимках певец появляется в оверсайз-толстовках и куртках, часто носит спортивные штаны и хвастается впечатляющей коллекцией самых модных кроссовок. Кроме того, некоторые поклонники уверены, что Стас Михайлов решился прибегнуть к косметическим, — или даже хирургическим, — процедурам ради омоложения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ксения Собчак развеяла слухи о своей беременности.

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