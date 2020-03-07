Астрономы считают, что нашу галактику что-то сворачивает

Уже давно ученые знают о странных движениях, наблюдаемых на границах Млечного Пути. Итальянские специалисты пришли к выводу, что это — следствия столкновения с другой галактикой.

Астрономы отмечают деформацию краев Млечного Пути: они колеблются и качаются, будто миска желе. Долгое время ученые гадали, что может быть причиной этого, и недавно исследователи из Турина выдвинули свою, достаточно убедительную, версию.

Результаты последних исследований показывают, что деформацию границ нашей галактики вызывает недавнее или продолжающееся столкновение с соседней галактикой, передает America.ru слова ведущего эксперта Туринской астрофизической обсерватории Элоизы Поджио. Вероятно, это Стрелец — карликовая галактика-спутник.

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