Ученые рассказали, почему полезно выпивать кофе перед работой

Ученые рассказали, почему полезно выпивать кофе перед работой
Кофе. Фото: Pixabay

Американские исследователи проанализировали влияние кофеина на мышление человека. Выяснилось, что напиток активизирует так называемое конвергентное мышление.

Бытует мнение, что кофе не только бодрит, но и стимулирует креативное мышление. Возможно, именно поэтому многие перед работой выпивают стаканчик этого напитка.

Как сообщается в журнале Consciousness and Cognition, психологи провели эксперимент, участие в котором приняли 80 человек. Респонденты пили кофе, а после проходили стандартные тесты. Так, ученые пришли к выводу, что кофе никак не влияет на креативность. Но напиток активизирует конвергентное мышление.

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американские ученые исследование кофе
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Ученые рассказали, почему полезно выпивать кофе перед работой
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