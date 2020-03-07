Ученые рассказали, почему полезно выпивать кофе перед работой

Американские исследователи проанализировали влияние кофеина на мышление человека. Выяснилось, что напиток активизирует так называемое конвергентное мышление.
Бытует мнение, что кофе не только бодрит, но и стимулирует креативное мышление. Возможно, именно поэтому многие перед работой выпивают стаканчик этого напитка.
Как сообщается в журнале Consciousness and Cognition, психологи провели эксперимент, участие в котором приняли 80 человек. Респонденты пили кофе, а после проходили стандартные тесты. Так, ученые пришли к выводу, что кофе никак не влияет на креативность. Но напиток активизирует конвергентное мышление.
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