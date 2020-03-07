Дерматолог назвал самые безопасные цвета татуировок

Дерматолог назвал самые безопасные цвета татуировок
Татуировки. Фото: pixabay

Врач-дерматолог Алексей Едемский назвал самые безопасные для здоровья цвета татуировок.

По словам специалиста, при нанесении татуировки под кожу вносится огромное количество цветных пигментов, которые могут оказаться токсичными. При этом каждый организм может отреагировать на краску по-разному.

Как сообщила радиостанция Sputnik, реакция на краситель может проявиться в виде аллергии.

Врач-дерматолог подчеркнул, что самыми безопасными цветами являются черный и синий. Все остальные цвета более агрессивные. Кроме того, яркие рисунки тяжелее удалять.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Геннадий Онищенко призвал запретить татуировки в России.

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