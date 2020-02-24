Онищенко призвал запретить татуировки на территории РФ

Онищенко призвал запретить татуировки на территории РФ
Депутат напомнил об опасности при нанесении татуировок. Фото: pixabay

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищеко призвал запретить в России татуировки.

По словам бывшего главного санитара России, он не понимает, откуда среди граждан взялась «примитивная, туземная мода». Любовь к татуировкам, по мнению Онищенко, связана с переизбытком половых гормонов. Он отметил, что хуже всего, когда татуировки делают девушки и будущие матери.

«Все эти татуировки нужно запретить», — заявил депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва»..

Он также напомнил об опасности при их нанесении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Соединенных Штатах оценили калибр российских патронов.

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Онищенко призвал запретить татуировки на территории РФ
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