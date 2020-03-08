На Белы Куна спасатели потушили пожар в четырехкомнатной квартире

Спасатели справились с огнем почти за полчаса. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Спасатели справились с огнем почти за полчаса. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили огонь в четырехкомнатной квартире на улице Белы Куна.

Все случилось сегодня, 8 марта, в доме 27/1. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 12:36, на место незамедлительно выехали 15 сотрудников на 3 специальных машинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, пожар начался на кухне площадью 6 квадратных метров.

В 13:17 огонь был ликвидирован. В результате пожара обгорела обстановка на площади 2 «квадратов».

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