Начало рабочей недели в Петербурге порадует горожан солнцем и теплом

Начало рабочей недели в Петербурге порадует горожан солнцем и теплом
Понедельник пройдет без осадков. Фото: Baltphoto/ Irina Motina-1024x683

Теплая и солнечная погода придет в Петербург в начале рабочей недели.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 9 марта, воздух прогреется до плюс 6 градусов, осадков не прогнозируют. Асфальт покроется тонким льдом. Атмосферное давление будет повышаться.

На следующий день будет прохладнее на один градус. Тем не менее, солнце уже уйдет из города.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по городу, 11 марта ожидаются дожди, температура не изменится.

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