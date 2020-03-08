На Парашютной после аварии каршеринг и минивэн раскидало в разные стороны

На Парашютной после аварии каршеринг и минивэн раскидало в разные стороны
У каршеринга полностью разбита передняя часть, Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении дороги в Каменку и Парашютной улицы произошло ДТП с участием каршеринга. На месте аварии собралась пробка.

Все случилось сегодня, 8 марта. По словам очевидцев, разъехаться не смогли водители арендованного авто и минивэна. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что после столкновения каршеринг марки Mercedes от компании «Яндекс.Драйв» влетел в ограждение. Второй участник оказался на встречной полосе.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель съехал в кювет на подъезде к «Брусничному». Мужчину госпитализировали.

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