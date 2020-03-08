Украинский ЗАЗ запустил тестовое производство российских автомобилей LADA

На Украине запустили выпуск российских автомобилей Lada. Производство тестовых партий начал Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ).

В настоящее время завод занимается сборкой Lada Largus. В будущем может начаться производство также Lada Vesta и Lada Xray.

По словам пресс-секретаря корпорации «УкрАВТО» Дмитрия Скляренко, в данном случае речь идет не о серийном производстве. В интервью запорожскому изданию 061.ua он отметил, что аудит на заводе проводят потенциальные партнеры, один из которых — Groupe Renault.

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