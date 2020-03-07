Беглов осмотрел Невский завод электрического транспорта

Завод выпускает 8 моделей трамваев с несколькими секциями длиной от 18 до 34 метров. Фото: https://www.gov.spb.ru

Завод выпускает 8 моделей трамваев с несколькими секциями длиной от 18 до 34 метров. Фото: https://www.gov.spb.ru

Губернатор Северной столицы Александр Беглов в ходе рабочего объезда Невского района посетил завод электрического транспорта, где производятся современные трамваи.

Продукцию подразделения крупнейшего российского предприятия «ПК «Транспортные системы», современные подвижные составы для общественного транспорта, и, в том числе, низкопольные трамваи, поставляют как в различные города страны, так и за рубеж.

В Санкт-Петербурге сейчас работают 45 трамваев, собранных на Невском заводе электрического транспорта. Посетившему завод градоначальнику продемонстрировали новейшую разработку — электробус. Преимущество нового транспорта в том, что подзарядить его можно прямо во время движения, так как аккумулятор присоединен к составу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге установят новые павильоны на остановках общественного транспорта.