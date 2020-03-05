В Петербурге появятся новые остановки общественного транспорта

К концу лета работы должны быть выполнены. Фото: Baltphoto/ Петр Прайс

К концу лета работы должны быть выполнены. Фото: Baltphoto/ Петр Прайс

Выполнение всех работ, учитывая разработку необходимых документов, должно быть закончено до 31 августа.

Выбрано три подрядчика, которые займутся установкой остановок в восьми районах города на Неве.

ООО «Гранд» организует выполнение в Приморском и Курортном районе на следующих улицах: «улица Шаврова», «Приморское шоссе, дом 251», «улица Речная, поселок Дибуны, напротив дома 2». Стоимость составит 16,36 млн рублей.

В Выборгском районе подрядчик оборудует остановки: «Болотная улица», «проспект Луначарского угол улицы Есенина», «Поликлиника 117». В данном районе затраты на выполнение составят 32,91 млн рублей.

В Невском районе оборудуют 5 остановок на улице Крыленко. Работы оценены в 13 млн рублей.

В Выборгском районе, помимо вышеуказанных, проведут установку остановок: «проспект Луначарского 68», «проспект Луначарского, угол улицы Руднева», «Поэтический бульвар, угол улицы Руднева». Работы будут выполнены за 34,69 млн рублей.

Следующий подрядчик ОАО «Коломяжское» выполнит установку в Невском районе на углу улицы Дыбенко и проспекта Дальневосточного, улице Подвойского и Товарищеском проспекте. Стоимость — 34,57 млн рублей. Помимо этого, этот подрядчик выполнит работы в Колпинском, Пушкинском и Московских районах. Адреса: улица Раумская, бульвар Трудящихся, улица Малиновская, улица Орджоникидзе. Цена работ — 27,68 млн руб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что остановки Петербурга так и не поумнели.