Вечеринка в Коммунаре закончилась ножевым ранением

Вечеринка в квартире на Гатчинской улице в Коммунаре закончилось ножевым ранение и приездом скорой помощи.

В больницу был доставлен безработный мужчина с колото-резаным ранением. Инцидент произошел 8 марта. Компания распивала алкоголь.

Как стало известно gazeta.spb.ru, потерпевший находился в гостях. Он поссорился другим визитером. По предварительной информации, тот во время ссоры схватился за нож и ударил им потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе Петербурга задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину. Злоумышленник ударил потерпевшую ножом в лифте, а после сбежал с пустыми руками.