На Петергофском шоссе задержали подозреваемого в нападении на женщину с ножом

В Красносельском районе Петербурга задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину. Злоумышленник ударил потерпевшую ножом в лифте, а после сбежал с пустыми руками.

Преступный инцидент произошел в четверг, 5 марта, в квартире одного из домов по улице Котина. В лифте неизвестный потребовал у 30-летней жительницы мобильный телефон, но в ходе обоюдной драки, ударил ее ножом и, ничего не похитив, скрылся.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобалсти, пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

На следующий день полицейские задержали 36-летнего мужчину по подозрению в преступлении. Безработный житель находился в своей квартире на Петергофском шоссе.

По факту разбоя возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании подозреваемого в убийстве подчиненного.