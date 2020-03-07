Петербуржец устроил поножовщину во время переговоров с подчиненным, второй скончался

В Петербурге правоохранители задержали подозреваемого в убийстве своего подчиненного.

О трагедии стало известно в пятницу, 6 марта. В отдел полиции поступило сообщение о том, что у дома №21 по Комендантскому проспекту дрались двое мужчин. Один из них нанес второму удар ножом и убежал, пострадавший остался лежать в крови.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие сотрудники обнаружили у одной из парадных труп мужчины. Погибшим оказался 29-летний грузчик одного из магазинов.

Со слов очевидца, у погибшего произошел конфликт с начальником смены.

В тот же день полицейские задержали 28-летнего мужчину по подозрению в преступлении. Он работает кладовщиком магазина, где работал умерший. По факту убийства возбудили уголовное дело.

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