На перекрестке Богатырского и Планерной Mercedes от удара вылетел на газон

На перекрестке Богатырского и Планерной Mercedes от удара вылетел на газон
Машина вылетела на газон. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух машин. От удара один из автомобилей вылетел на газон.

Все случилось в субботу, 7 марта, на перекрестке Богатырского проспекта и Планерной улицы. Дорогу не смогли поделить автомобили марок Mercedes и Ford.

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что участники аварии заняли один ряд, создав помеху движению. По словам пользователей соцсети «ВКонтакте», от удара внедорожник развернуло и он оказался на газоне.

В происшествии помимо машин никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о столкновении иномарок на Новороссийской улице.

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