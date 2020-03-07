На перекрестке Богатырского и Планерной Mercedes от удара вылетел на газон

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух машин. От удара один из автомобилей вылетел на газон.

Все случилось в субботу, 7 марта, на перекрестке Богатырского проспекта и Планерной улицы. Дорогу не смогли поделить автомобили марок Mercedes и Ford.

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что участники аварии заняли один ряд, создав помеху движению. По словам пользователей соцсети «ВКонтакте», от удара внедорожник развернуло и он оказался на газоне.

В происшествии помимо машин никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о столкновении иномарок на Новороссийской улице.