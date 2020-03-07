На Новороссийской столкнулись две иномарки

В Северной столице произошло ДТП с участием двух иномарок. Водители легковушек не смогли поделить дорогу на Новороссийской улице.

Авария случилась сегодня, 7 марта. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». На них видно, что участниками дорожного инцидента стали Nissan и Citroen.

На опубликованных кадрах видно, что, по крайней мере, у одного автомобиля, повреждено колесо и передняя левая часть кузова.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково отменили рейсы в Италию и Среднюю Азию.