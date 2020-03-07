В Пулково отменили рейсы в Италию и Среднюю Азию

В петербургском аэропорту Пулково отменили минимум три рейса. Обо всем стало известно в субботу, 7 марта.

По данным онлайн-табло аэропорта, сегодня отменен рейс 7J 4752 в таджикистанский город Курган-Тюбе авиакомпании Tajik Air, который должен был состояться в 7:30, а также рейс 7J 4852 в столицу Таджикистана — город Душанбе — той же авиакомпании, самолет должен был вылететь в 12:30.

Кроме того, отменен рейс S7 6135 в итальянский города Верону, который планировался на 16 часов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкинском районе обнаружен боеприпас времен ВОВ.