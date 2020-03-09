Семак признался, что «Зенит» мог забить в матче с «Уфой», но не смог

Встреча завершилась со счетом 0:0, на пятки петербургской команде наступает «Краснодар».

Об этом стало известно сегодня, 9 марта. Обо всем рассказал тренер «Зенита» Сергей Семак во время пресс-конференции после матча с «Уфой». Он заявил, что футболисты пытались делать все, что могли, но у них ничего не вышло. При этом специалист не отрицает, что момент были – их просто не реализовали. Семак убежден, что если бы игроки забили хоть один гол, весь характер встречи изменился бы. Он признал, что «Уфа» хорошо оборонялась.

Напоминаем, что матч состоялся в рамках 21-го тура РПЛ. Это уже вторая встреча «Зенита», завершающаяся ничьей. Тем временем команду догоняет «Краснодар».

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