Олимпийский огонь в Греции зажгут без зрителей из-за коронавируса

Остается надеяться, что самой Олимпиаде ничего не помешает. Фото: pixabay.com

Остается надеяться, что самой Олимпиаде ничего не помешает. Фото: pixabay.com

Из-за вспышки эпидемии нового штамма коронавируса церемония зажжения Олимпийского факела в Греции, в преддверии игр в Токио, пройдет без зрителей.

О вынужденных мерах безопасности сообщили в понедельник, 9 марта в пресс-службе Национального олимпийского комитета Греции. Мероприятие должно состояться уже в этот четверг, 12 марта. В целях предупреждения возможного распространения инфекции среди участников церемонии будут только сто человек, получивших аккредитацию Международного олимпийского комитета (МОК), а также организационного комитета Олимпиады в Токио.

Всем журналистам доступ на мероприятия будет закрыт.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что китайский эксперт назвал примерные сроки спада коронавирусной инфекции. По прогнозам специалиста, улучшения ситуации не стоит ждать раньше июня.