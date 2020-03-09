Тилль Линдеманн посетил Припять и покатался на карусели

Тилль Линдеманн посетил Припять и покатался на карусели
Артист не побоялся сесть на карусель. Фото: Instagram/rammstein.for.ever/

Артист побывал там перед киевским концертом.

Об этом стало известно сегодня, 10 марта. Обо всем рассказал музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн в Instagram-аккаунте. Он поделился видеозаписью с зоны отчуждения в Припяти. На ролике певец катается на карусели – скорее всего, он отправился туда перед киевским концертом.

Напоминаем, что эксперты не рекомендуют касаться чего-либо в Чернобыльской зоне, потому что это опасно. Линдеманн то ли не знает об этом, то ли просто закрыл глаза на все страхи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Чернобыле появится «зеленый коридор» для туристов. Также, в Чернобыле устранят условия для мелкой коррупции и разрешат фотографировать и снимать видео.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
карусель припять тилль линдеманн
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бабкина призналась, что хотела умереть после измены мужа
Директор МакSим рассказал о ее самочувствии после выписки
Ксения Собчак задрала ногу вверх, комментируя курс рубля
Тилль Линдеманн посетил Припять и покатался на карусели
Пожар на заводе «Светлана» потушили
Рудковская ушла на карантин после поездки в Париж
Путин сказал «можем повторить», отвечая на вопрос о ВОВ
В Москве выявили три случая коронавируса за сутки