Тилль Линдеманн посетил Припять и покатался на карусели

Артист побывал там перед киевским концертом.

Об этом стало известно сегодня, 10 марта. Обо всем рассказал музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн в Instagram-аккаунте. Он поделился видеозаписью с зоны отчуждения в Припяти. На ролике певец катается на карусели – скорее всего, он отправился туда перед киевским концертом.

Напоминаем, что эксперты не рекомендуют касаться чего-либо в Чернобыльской зоне, потому что это опасно. Линдеманн то ли не знает об этом, то ли просто закрыл глаза на все страхи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Чернобыле появится «зеленый коридор» для туристов. Также, в Чернобыле устранят условия для мелкой коррупции и разрешат фотографировать и снимать видео.