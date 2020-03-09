Ксения Собчак задрала ногу вверх, комментируя курс рубля

Телеведущая не понимает, почему всех так удивляются из-за происходящего.

Об этом стало известно 9 марта. Фотографию телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На ней звезда в голубом костюме задирает ногу вверх на фоне океана. В подписи к снимку Собчак отметила, что сделала так потому, что рубль снова падает, а еще она не перестает удивляться шоку россиян.

«Худшая версия на Волочкову…видимо зависть не дает Ксении покоя…»,

— уверена одна из пользовательниц.

Другие же печалятся в комментариях из-за сложившейся ситуации. А вот многие не растерялись и отправились в обменники, чтобы распрощаться с евро и долларами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после новостей об обвале рубля петербуржцы выстроились в очередь у обменников. В самых выгодных евро можно было купить за 87 рублей.