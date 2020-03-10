Лазарев растрогался до слез на музыкальном шоу

Лазарев растрогался до слез на музыкальном шоу
Лазарев похвалил талант девушки. Фото: Instagram

Певца пришлось успокаивать Николаю Баскову – он заплакал после выступления девушки.

Об этом стало известно 9 марта. Певец Сергей Лазарев принял участие в эфире музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия». Ролик опубликовали на YouTube. Артист послушал композицию участницы конкурса из Мурманской области и растрогался так сильно, что аж заплакал. Ведущий шоу Николай Басков успокаивал Лазареву, чтобы тот смог высказать свое мнение.

«Это очень сложно объяснить, это такой полет. Это было грандиозное выступление. Ваше выступление напоминает хождение по канату»,

— поделился эмоциями артист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лазарев оценил решение отправить Little Big на «Евровидение». Такое решение также поддержала продюсер Яна Рудковская – она убеждена, что на конкурс должен ехать либо Дима Билан, либо петербургская группа.

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Сергей Лазарев слезы шоу
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