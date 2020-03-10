Мужчина после ссоры сбил бывшую жену на Перевозной

В Невском районе Петербурга мужчина на Kia Rio совершил наезд на бывшую жену. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, около 7 утра 9 марта между женщиной и её экс-супругом произошла ссора. В результате чего мужчина сел в автомобиль Kia Rio и наехал на женщину, после чего скрылся.

«Потерпевшая бригадой скорой помощи с автотравмой, многочисленными телесными повреждениями в тяжелом состоянии госпитализирована», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Информация о произошедшем поступила в полицию. Экс-супруг задержан у дома 29 по Перевозной набережной, где и произошла авария. На место происшествия он вернулся самостоятельно.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Ленинградской области разыскивают за избиение бывшей жены и убийство её нового мужчины.