Омбудсмены будут наблюдать за голосованием по Конституции РФ

Все уполномоченные по правам человека в регионах примут участие в наблюдении за проведением всероссийского голосования по Конституции РФ. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она также отметила, что будет развернута горячая линия у уполномоченного по правам человека, сообщает РИА «Новости».

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля. Это день объявлен выходным.

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, заявил, что в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений. Поправки коснутся законодательной, исполнительной и судебной властей. Так, президент призвал утвердить приоритет Конституции, позволяющий подчинять условия международных договоров и органов на территории страны требованиям Конституции РФ.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.