Жителей России призывают избегать общественных мест из-за коронавируса

Жителей России призывают избегать общественных мест из-за коронавируса
Петербуржцев призывают не паниковать из-за коронавируса. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Россиян призывают по возможности отказываться от поездок в общественном транспорте во время наивысшей загруженности из-за коронавируса. Такие рекомендации дал Роспотребнадзор.

На сайте ведомства также рекомендуют избегать любых общественных мест: различных массовых мероприятий, торговых центров, общественного транспорта.

Роспотребнадзор советует надевать медицинские маски при выходе из дома, при этом их необходимо менять раз в несколько часов, а также держаться подальше от людей с признаками ОРВИ и отказаться от рукопожатий и объятий. Кроме того, необходимо обрабатывать гаджеты дезинфицирующим средством.

На сегодняшний день в России выявлено 20 случаев заражения Covid-2019.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые выявили новые симптомы коронавируса.

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