Кокорин рассказал, как «Зенит» не отпустил его в «Марсель», чтобы он перешел в «Сочи»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, которые играет сейчас за «Сочи» на правах аренды, рассказал о своем переходе в краснодарский клуб.

Он рассказал, что его был готов пригласить французский «Марсель», но «Зенит» не отпустил футболиста.

«Единственный клуб, который был от меня, как раз «Марсель». До 6 декабря мне нельзя было покидать страну. Я должен был быть по месту жительства. Когда история прошла, я написал Виллаш-Боашу. Говорю: «Сейчас готов, потому что «Зениту» я не нужен на вторую часть сезона. Очень хотел бы поехать к вам». Он сказал: «Это супервариант, но мы не можем сейчас платить за трансфер. Узнаю у «Зенита», это будет покупка или аренда». Я говорю, что в идеале была бы аренда. Они связались с «Зенитом». Сказали, что «Зенит» не заинтересован меня отдавать», — рассказал он в ролике канала «КраСава» в YouTube.

Ранее Александр Кокорин отказался переходить в аренду в ФК «Сочи». Руководство петербургского клуба отправило его играть в “Зенит-2”. После переговоров с Ротенбергом футболист изменил свое решение и перешел в краснодарский клуб.

В сентябре 2019 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.