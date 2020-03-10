Сезон фонтанов начнется в Петергофе 25 апреля

Уже в конце апреля все 147 фонтанов на территории музея-заповедника Петергоф начнут свою работу.

Команду к запуску даст генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая. Состоится это под композицию «Гимн Великому городу» авторства Рейнгольда Глиэра. А уже в мае на Большом каскаде состоится праздник фонтанов. В этом году он будет посвящен 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.

Вся система фонтанов производит запуск одновременно. В связи с этим, специалисты запускают сооружения с помощью секундомера. На запуск обычно уходит от 30 секунд до 3 минут. Контролируют работу фонтанов 29 человек.

ГМЗ «Петергоф» одно из самых популярных мест для туристов во всей стране. Только в 2019 году музей посетили 6,2 млн человек. Повлияет ли коронавирус на количество гостей, пока сказать трудно. На зимний сезон музея обычно приходится низкая посещаемость, поэтому никакой статистики пока нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что директор музея «Петергоф» признана женщиной года в Петербурге.