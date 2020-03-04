Директор музея «Петергоф» признана женщиной года в Петербурге

Директор музея &#171;Петергоф&#187; признана женщиной года в Петербурге
Елена Кальницкая. Фото: ГМЗ Петергоф

Петербургский губернатор Александр Беглов наградил победительницу конкурса «Женщина 2020» Елену Кальницкую, которая занимает должность директора ГМЗ «Петергоф».

По словам градоначальника, вручение гран-при Елене Яковлевне было большой честью для него. Беглов напомнил, что Кальницкая уже более десяти лет руководит музеем-заповедником «Петергоф».

Церемония награждения победительниц конкурса «Женщина года» проводится в Петербурге каждый год в преддверии празднования Международного женского дня 8 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за отличную учебу школьников наградили просроченным лимонадом и макаронами. За успехи в учебе школьникам пообещали встречу с губернатором области Александром Бурковым и его автограф под хорошими оценками. Однако губернатор на встречу не явился.

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