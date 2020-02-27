За отличную учебу школьников наградили просроченным лимонадом и макаронами

В Омске школьникам за успехи в учебе подарили подарочные наборы, состоящие из просроченного лимонада и пачки макаронных изделий. Об этом пишет издание «Подъём«.

В школах города проходила акция «Губернаторский дневник», которую организовала «Комсомольская правда». За успехи в учебе школьникам пообещали встречу с губернатором области Александром Бурковым и его автограф под хорошими оценками. Однако, по словам родителей учеников, губернатор на встречу не явился. В акции участвовала 41 школа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что учительницу одной из петербургских школ уволили за высказывания в Twitter. 25-летняя девушка ведет ироничный аккаунт под ником «владычица пивная». В своем Twitter девушка написала, что её «одномоментно уволили на перемене» за резкие высказывания и неподобающий учителю стиль ведения аккаунта.