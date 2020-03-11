УЕФА не планирует отменять Евро-2020 из-за коронавируса

УЕФА провел экстренное совещание по поводу возможного переноса или отмены чемпионата Европы — 2020 из-за вспышки коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставила УЕФА рекомендации, на основании которых был сделан вывод, что города смогут принять матчи турнира при наличии необходимой медицинской базы для помощи пациентам с COVID-2019 и соответствующей инфраструктуры для взаимодействия с болельщиками, сообщает The Associated Press.

УЕФА склоняется к тому варианту, чтобы турнир состоялся в запланированный срок.

«УЕФА не получал запросов о переносе или отмене турнира. Мы пристально следим за ней и находимся на связи с Всемирной организацией здравоохранения и местными властями по поводу вируса и его распространения», – отметили в организации.

На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены 80 778 человека. Число жертв выросло до 3158. При этом более 60 тыс. человек вылечились и выписаны из больниц, сообщает госкомитет по здравоохранению. Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. На сегодняшний день в России зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом.

Чемпионат Европы — 2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Петербург примет три матч Евро-2020.

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