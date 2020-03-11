Амбулаторию за 14 млн рублей открыли в Кингисеппском районе

Амбулаторию за 14 млн рублей открыли в Кингисеппском районе
Стоимость объекта составляет более 139 млн рублей. Фото: Pixabay

В поселке Котельский Кингисеппского района Ленобласти ввели в эксплуатацию новую амбулаторию.

В амбулатории смогут принимать около 80 пациентов ежедневно, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Внутри здания располагаются кабинеты врачей, процедурные, прививочные, а также дневной стационар с палатой, которая рассчитана на четыре койки. На втором этаже медицинского учреждения находятся квартиры для сотрудников амбулатории.

Стоимость объекта составляет более 139 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российское Министерство здравоохранения предложило разделить медицинские учреждения на три уровня в соответствии с новой моделью организации медпомощи.

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амбулатория Кингисеппский район ленобласть
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