Амбулаторию за 14 млн рублей открыли в Кингисеппском районе

В поселке Котельский Кингисеппского района Ленобласти ввели в эксплуатацию новую амбулаторию.

В амбулатории смогут принимать около 80 пациентов ежедневно, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Внутри здания располагаются кабинеты врачей, процедурные, прививочные, а также дневной стационар с палатой, которая рассчитана на четыре койки. На втором этаже медицинского учреждения находятся квартиры для сотрудников амбулатории.

Стоимость объекта составляет более 139 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российское Министерство здравоохранения предложило разделить медицинские учреждения на три уровня в соответствии с новой моделью организации медпомощи.