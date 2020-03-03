Российские больницы и поликлиники хотят разделить на три уровня

Российское Министерство здравоохранения предложило разделить медицинские учреждения на три уровня в соответствии с новой моделью организации медпомощи.

Как сообщает «Российская газета», в Минздраве заявили, что в каждом российском регионе будет создана специальная комиссия, которая раз в три года будет проводить оценку соответствия. В середине логотипа больницы или поликлиники будет указан уровень соответствия новой модели медорганизации, а также данные о названии организации и QR-код.

В Министерстве считают, что присвоение «звезд» будет способствовать развитию конкурентной среды между медучреждениями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в трети российских больниц и поликлиник отсутствует отопление и горячая вода.