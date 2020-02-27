В трети российских больниц и поликлиник отсутствует отопление и горячая вода

Такие выводы были сделаны после проверки Счетной палаты РФ.

Помимо того, что в 41,1% всех медицинских учреждений отсутствует отопление, большинство из них находятся в плохом состоянии в техническом и санитарном плане. Капитальный ремонт необходим 14% зданий. А в 30,5% учреждений водопровод отсутствует вовсе. Следовательно, средства из бюджета на нужды больниц и поликлиник тратятся неэффективно.

Примечательно, что в отчете Счетной палаты за 2016 год приводились похожие данные.

Также, снизилось количество работающих врачей. Пока что, по количеству медицинского персонала Россия отстаёт от мировых показателей на 2 года.

Минздрав, в свою очередь, ответил на отчет. В нем пояснили, что статистика касается не конкретно учреждений, где непосредственно оказывается медицинская помощь, но и обслуживающих и хозяйственных помещений. По их приведенным данным, на момент 1 января 2019 года из 20 тыс. зданий амбулаторной помощи водопровод есть в 19.3 тыс. зданий, а отопление в 17,5 тыс. Из 11 тысяч мест со стационарной помощью водопроводом обладают 10, 6 тыс. зданий, а отопление есть в 10 тыс. Об этом сообщает РБК.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Счетная палата сообщила о рекордной сумме неизрасходованных средств из бюджета.