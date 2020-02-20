Счетная палата сообщила о рекордной сумме неизрасходованных средств из бюджета

Счетная палата РФ. Фото: Википедия
Прошлый год оказался рекордно плохим по исполнению расходов. Фото: Википедия

Расходы, заложенные в федеральный бюджет РФ в 2019 году исполнены лишь на 94,5%.

Хоть расходы федерального бюджета и увеличились, с ним уменьшился процент исполнения. Подобного не происходило вот уже 11 лет.

Всего же не потрачено было ₽1,1 трлн. Об этом сообщает РБК с ссылкой на слова председателя счётной палаты Алексея Кудрина. По его словам, связано это с промахами в государственном управлении и низкая осознанность чиновников в данном деле. Максимально адекватная сумма для переноса неизрасходованного на следующий год — 300 млрд рублей.

Больше всего средств и национальных проектов недополучили — «Экология», «Цифровая экономика», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

Из министерств в списке лидеров по худшему освоению средств из бюджета 2019 — «Минстрой», «Роскосмос», «Минкомсвязь».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кудрин объяснил приход во власть «питерцев».

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