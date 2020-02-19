Кудрин объяснил приход во власть «питерцев»

Президент России Владимир Путин привел к власти команду петербуржцев, которые являются передовыми специалистами в своих сферах деятельности. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который сам является представителем этой команды.

Кудрин отметил, что приход Путина к власти «сам по себе» уже говорит «о конкурентоспособности этой команды», сообщает РИА «Новости».

По его словам, личность российского лидера, его знакомства и связи могли привести во власть «значительную часть питерцев».

«Многие из них – это были очень сильные люди: это Козак, Герман Греф и многие другие, кто в своих сферах являются передовыми», —отметил Кудрин.

При этом он добавил, что когда был министром финансов и вице-премьером, эти люди усилили российскую экономику и сильно подняли уровень жизни в России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что идея о снижении НДФЛ для малоимущих граждан является малоэффективной в борьбе с бедностью. По его словам, изменение ставки НДФЛ не поможет тем, у кого и вовсе нет дохода.