В посольстве россиянам разъяснили новые правила передвижения по Италии

ВОЗ предупреждает, что в Иране, Корее и Италии выросло число людей, заразившихся вирусом. Фото: Pixabay

ВОЗ предупреждает, что в Иране, Корее и Италии выросло число людей, заразившихся вирусом. Фото: Pixabay

В посольстве России в Италии разъяснили, как передвигаться по Италии во время эпидемии коронавируса с учетом мер, принятых итальянскими властями.

Всем, кто намеревается передвигаться по территории Италии, нужно заполнить специальную форму, в которой указывается обоснование причины передвижения.

Основанием для перемещения или перелета может стать возвращение в место постоянного проживания (в том числе Россия), особая необходимость, подтвержденная служебная необходимость или состояние здоровья.

Для того, чтобы вернуться в Россию, в форме нужно указать ФИО, дату рождения, документ, удостоверяющий личность, место проживания, в соответствии с данными загранпаспорта.

В Италии на сегодня зафиксированы более 10,1 тысячи случаев заражения новым типом коронавируса, при этом 1004 человека уже выздоровели, 631 заболевавших умерли.

Накануне премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю национальную территорию в связи с активным распространением эпидемии коронавируса. В Италии ограничили передвижение граждан по стране. Премьер-министр подчеркнул, что передвижения возможны только по веским причинам, включая рабочие или семейные обстоятельства, а также причины, связанные со здоровьем. В частности, власти приостановят работу всех школ, музеев, театров, спортзалов, бассейнов, а также массовых мероприятий. В заведениях общепита клиентам придется находиться на расстоянии в 1 метр друг от друга.

По словам очевидцев, в Италии закрыты учебные заведения, сотрудников переводят на удаленную работу, закрыты все рестораны, передвижение ограничено, без особой надобности выходить на улицу нельзя. На улице пахнет химией.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.