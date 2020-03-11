Владельцу сети торговых центров разрешили «вести садоводство» в Зеленогорске

"Варшавский экспресс" - один из объектов, принадлежащих "Адаманту". Фото: Google View

"Варшавский экспресс" - один из объектов, принадлежащих "Адаманту". Фото: Google View

Глава комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Владимир Григорьев разрешил «вести садоводство» на земельном участке в Зеленогорске полному тезке директора компании «Адамант», владеющей сетью торговых центров.

Согласно документации, в пользование Диляверу Мустафаевичу Меметову предоставляются территории площадью 1534 и 3890 «квадратов», расположенные на улице Лиственной. Отметим, что перед утверждением данного распоряжения в Курортном районе Петербурга состоялись общественные слушания, в ходе которых Комиссия по землепользованию и застройке Петербурга порекомендовала рассмотреть возможность предоставления разрешения на «ведение садоводства» при соблюдении ряда условий, пишет «Мойка78». Какие конкретно должны быть условия — неизвестно.

Холдинг «Адамант» основан в 1992 году, владеет 22 торгово-развлекательными центрами и более чем 50 предприятиями и подразделениями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ЖК «Зеленый квартал» приступили к строительству детсада.