Обвиняемые в контрабанде кокаина из Доминиканы в Петербург могут получить 34 года на двоих

Контрабанда 10 кг кокаина в Пулково изменилась на ввоз 70 граммов запрещенного вещества во Внуково. Фото: pixabay.com

Контрабанда 10 кг кокаина в Пулково изменилась на ввоз 70 граммов запрещенного вещества во Внуково. Фото: pixabay.com

Четверо приятелей пытались провезти в Петербург почти 10 килограммов кокаина из Доминиканы, растворенного в 23 бутылках рома.

Во вторник, 10 марта, в городском суде Санкт-Петербурга состоялось слушание по делу о крупной контрабанде наркотиков из Доминиканы. Правда, обвиняемых всего двое: одного из четверых оправдали, а другой — скрылся и сейчас находится в международном розыске, пишет «Коммерсантъ».

Для оставшихся мужчин, задержанных в 2017 году, обвинение запросило 18 и 16 лет заключения в колонии строгого режима. Правда, сейчас в их отношении расследуется дело по аналогичной статье, но уже касаемо 70 граммов запрещенного вещества, провезенного во Внуково.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в марте 2020 года в Дании задержали шестерых россиян, подозреваемых в контрабанде крупной партии кокаина.