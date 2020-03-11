На Лиговском подростки разрисовали капот автомобиля и попали на видео

Камеры зафиксировали действия хулиганов, на записи видны их лица.

Об этом стало известно сегодня, 11 марта. Обо всем рассказал петербуржец в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Он пишет, что сразу несколько подростков оставили «невообразимой красоты рисунки» на капоте автомобиля, припаркованного на Лиговском проспекте у дома номер 50 корпус 6. Хулиганы, правда, не знали, что их действия запечатлела камера видеонаблюдения – на ролике хорошо видны лица подростков. Сейчас их разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

«Надо быть интеллектуалом, чтобы оставлять машину в месте, где всё уже разрисовано»,

— подметил один из комментатор

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