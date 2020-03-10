В Сестрорецке вандал громил битой особняк Витцеля

Процесс он снял на камеру и выложил в свой личный аккаунт в Instagram. Молодой человек вошел в особняк и начал разбивать стекла в сооружении. На данное хулиганство обратил внимание проект в Instagram под названием «Двери с помоек». Авторы проекта предположили, что такой ход может быть сделан для пиара магазина спортивной обуви горе-вандала.

Чуть позже, автор ролика удалил видео из своего профиля и принес извинения. Оправдался он тем, что не знал, что здание является памятником регионального значения, но ему все объяснили. Подчеркнул он и то, что незнание не освобождает от ответственности.

Свою реакцию на извинения сообщили и в профиле «Двери с помоек». Их, безусловно, порадовало, что были принесены извинения, но факт того, что извинения последовали только из-за статуса здания как памятника, их смутил. Получается, что, если бы эта постройка являлась обычной, никакого стыда действия не вызвали бы.

Будут ли какие-то последствия для молодого блогера после такого поступка, пока неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд рассмотрит дело о вандализме на «Балтийской»: обвиняемый рисовал на эскалаторе и колоннах.