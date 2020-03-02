Суд рассмотрит дело о вандализме на «Балтийской»: обвиняемый рисовал на эскалаторе и колоннах

Суд рассмотрит дело о вандализме на &#171;Балтийской&#187;: обвиняемый рисовал на эскалаторе и колоннах
Метро. Фото: pixabay

В Петербурге суд рассмотрит уголовное дело о вандализме. Его главный фигурант изуродовал внешний вид станции метро «Балтийская».

Как сообщили в прокуратуре города, инцидент произошел в апреле прошлого года. Тогда же начали производство по статье 214 УК РФ.

По данным следствия, обвиняемый, находясь «под мухой», достал баллончик с краской и разрисовал балюстраду эскалатора в вестибюле подземки. А после хулиган обезобразил колонны на платформе станции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие привычки петербуржцев изменил коронавирус.

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