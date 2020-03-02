Макияж и целование икон: стало известно, какие привычки петербуржцев изменил коронавирус

Из-за угрозы заражения китайским коронавирусам петербуржцам приходится отказываться от некоторых привычек.

Так, многие торговые сети уже отказались от китайских продуктов, а в Роспотребнадзоре рекомендовали воздержаться от путешествий. Теперь в ход пошли ежедневные привычки.

Как сообщила «Мойка78», чтобы избежать заражения ВОЗ предостерег верующих от целования икон, так как инфекция может сохраняться на поверхности в течение нескольких дней.

Из-за угрозы снижения иммунитета число желающих соблюсти строгий пост может сократиться. Женщинам перед посещением многолюдных мест, вероятно, можно не наносить макияж. Ведь маска, которую рекомендовано носить, все скрывает. Также стоит отказаться от пользования тестерами в магазинах.

Возможно, жителям даже придется закупиться одноразовой посудой, чтобы носить ее с собой в места общепита. Ведь никто не знает, насколько тщательно сотрудники моют посуду. А грязные тарелки и чашки — это один из способов получить отравление.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гендиректора одной из организаций обвиняют в сокрытии более 24 млн рублей.