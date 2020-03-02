В Петербурге гендиректор организации ответит перед судом за сокрытие более 24 млн

В Петербурге гендиректор организации ответит перед судом за сокрытие более 24 млн
Мужчина ответит перед судом. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в сокрытии более 24 млн рублей.

По данным следствия, обвиняемый, являясь гендиректором, зная о том, что налоговым органом выставлены инкассовые поручения на списание со счетов организации недоимки по налогам, сокрыл денежные средства на общую сумму свыше 24,8 млн рублей.

Как сообщили в прокуратуре города, мужчина также совершил полную невыплату заработной платы сотруднику в течение 8 месяцев на сумму около 215 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд.

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